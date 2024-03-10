Ворог другу добу зосереджений на аеророзвідці й артобстрілах: яка ситуація на півдні

"Спостерігаємо у ворога глибоку задумливість. Протягом двох діб немає штурмових дій. Якщо говорити про загальну статистику минулої бойової доби, це понад 50 окупантів знищено, близько 40 саме навколо Кринок. Ворог навіть у своїх пабліках визнає те, що фортифікаційні споруди Правого берега потужні, украпленість висока й просунутись туди вони шансів не мають", - розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як пише пресслужба, наразі ворог концентрує зусилля на проведенні аеророзвідки, артилерійських обстрілах, а також застосуванні великої кількості ударних дронів різних типів.

За словами Гуменюк, логістика ворога ускладнена, оскільки військові продовжують розширювати сектор свого впливу.

"Ми говорили про необхідність зачищення смуги у 20-30 кілометрів для того, щоб полегшити життя правого берега, щоб туди не могла досягати артилерія ворожа. За минулу добу мінус 10 артилерійських установок ворога, ми продовжуємо їх відкидати. Але треба визнати - вони мають потужний ресурс для поновлення на цих позиціях, тому в нас ще багато роботи", - додала речниця Сил оборони півдня.

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