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Ворог другу добу зосереджений на аеророзвідці й артобстрілах: яка ситуація на півдні

Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня України (Getty Iamges)
Автор: Сергій Пишкін

На півдні України продовжується контрбатарейна боротьба. Ворог другу добу не проводить штурмових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

"Спостерігаємо у ворога глибоку задумливість. Протягом двох діб немає штурмових дій. Якщо говорити про загальну статистику минулої бойової доби, це понад 50 окупантів знищено, близько 40 саме навколо Кринок. Ворог навіть у своїх пабліках визнає те, що фортифікаційні споруди Правого берега потужні, украпленість висока й просунутись туди вони шансів не мають", - розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. 

Як пише пресслужба, наразі ворог концентрує зусилля на проведенні аеророзвідки, артилерійських обстрілах, а також застосуванні великої кількості ударних дронів різних типів. 

За словами Гуменюк, логістика ворога ускладнена, оскільки військові продовжують розширювати сектор свого впливу. 

"Ми говорили про необхідність зачищення смуги у 20-30 кілометрів для того, щоб полегшити життя правого берега, щоб туди не могла досягати артилерія ворожа. За минулу добу мінус 10 артилерійських установок ворога, ми продовжуємо їх відкидати. Але треба визнати - вони мають потужний ресурс для поновлення на цих позиціях, тому в нас ще багато роботи", - додала речниця Сил оборони півдня.  

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