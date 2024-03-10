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Враг вторые сутки сосредоточен на аэроразведке и артобстрелах: какая ситуация на юге

Фото: Наталья Гуменюк, спикера Сил обороны юга Украины (Getty Iamges)
Автор: Сергей Пышкин

На юге Украины продолжается контрбатарейная борьба. Враг вторые сутки не проводит штурмовых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

"Наблюдаем у врага глубокую задумчивость. В течение двух суток нет штурмовых действий. Если говорить об общей статистике прошедших боевых суток, это более 50 оккупантов уничтожено, около 40 именно вокруг Крынок. Враг даже в своих пабликах признает, что фортификационные сооружения Правого берега мощные, украпленность высокая и продвинуться туда они шансов не имеют", - рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. 

Как пишет пресс-служба, сейчас враг концентрирует усилия на проведении аэроразведки, артиллерийских обстрелах, а также применении большого количества ударных дронов различных типов. 

По словам Гуменюк, логистика врага затруднена, поскольку военные продолжают расширять сектор своего влияния. 

"Мы говорили о необходимости зачистки полосы в 20-30 километров для того, чтобы облегчить жизнь правого берега, чтобы туда не могла достигать артиллерия вражеская. За минувшие сутки минус 10 артиллерийских установок врага, мы продолжаем их отбрасывать. Но надо признать - они имеют мощный ресурс для обновления на этих позициях, поэтому у нас еще много работы", - добавила пресс-секретарь Сил обороны Юга.

Яка ситуація на фронті 

За прошедшие сутки, 9 марта, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошло 73 боевых столкновения. Враг снизил интенсивность штурмовых действий на Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), на фронте продолжаются позиционные бои на большинстве направлений. Наши воины сдерживают врага в районе Крынок, а противник смог продвинуться на запад от Авдеевки и на запад от Кременной.

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