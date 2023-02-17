UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ворог давить "м'ясом". Снайпери розповіли, як б'ють окупантів у Бахмуті, наче у тирі

Фото: снайпери розповіли, як б'ють окупантів у Бахмуті (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Пара снайперів-прикордонників з близької відстані, наче у тирі, вправно використовує майже весь боєкомплект, знищуючи окупантів у Бахмуті Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Оборона міста-фортеці внесла свої корективи в роботу снайперів. Вони працюють постійно, знищуючи піхоту вагнерівців. А ті навіть не встигають зрозуміти, що сталося. На своїх і вбитих їм просто начхати. Давлять "м’ясом", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, ЗСУ за останню добу знищили ще 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 141 260 своїх військових.

Нагадаємо, ЗСУ за добу відбили 16 атак росіян у трьох областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьБахмут