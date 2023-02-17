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Враг давит "мясом". Снайперы рассказали, как бьют окупантов в Бахмуте, как в тире

Фото: снайперы рассказали, как бьют окупантов в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Пара снайперов-пограничников с близкого расстояния, как в тире, умело использует почти весь боекомплект, уничтожая оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Оборона города-крепости внесла свои коррективы в работу снайперов. Они работают постоянно, уничтожая пехоту вагнеровцев. А те даже не успевают понять, что произошло. На своих и убитых им просто плевать. Давят "мясом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ за последние сутки уничтожили еще 800 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 141 260 своих военных.

Напомним, ВСУ за сутки отбили 16 атак россиян в трех областях.

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Донецкая областьБахмут