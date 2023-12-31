Ворог боїться не міжнародних організацій, а українського народу, - Зеленський

Під час новорічного привітання український президент зауважив, що Росія не так сильно боїться тиску міжнародних організацій, як єдності українського народу.

"Сьогодні ми разом зустрічаємо Новий рік. За нашим часом. І рівно о 12-й ми будемо разом співати наш гімн - гімн України. З любов’ю до України. І ця любов - сильніша за окупацію. Ця любов до України - рушійна сила, якої так бояться загарбники. І Крим, Донбас, Луганщина, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь - усі наші - знайте: вороги насправді вас дуже сильно бояться. Не міжнародних організацій із політичними закликами, а українського духу українських людей, які доводили, доводять і доведуть, що ми сильніші. За неволю. Сильніші за ворога. Сильніші за цю війну. Бо ми - такий народ", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно у Головному управлінні розвідки України назвали два найбільші страхи Росії.

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