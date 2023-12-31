Враг боится не международных организаций, а украинского народа, - Зеленский

Во время новогоднего поздравления украинский президент отметил, что Россия не так сильно боится давления международных организаций, как единства украинского народа.

"Сегодня мы вместе встречаем Новый год. По нашему времени. И ровно в 12 мы будем вместе петь наш гимн - гимн Украины. С любовью к Украине. И эта любовь - сильнее оккупации. Эта любовь к Украине - движущая сила, которой так боятся захватчики. И Крым, Донбасс, Луганщина, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь - все наши - знайте: враги на самом деле вас очень сильно боятся. Не международных организаций с политическими призывами, а украинского духа украинских людей, которые доказывали, доказывают и докажут, что мы сильнее. За неволю. Сильнее врага. Сильнее этой войны. Потому что мы - такой народ", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно в Главном управлении разведки Украины назвали два самых больших страха России.

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