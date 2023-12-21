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У Буданова назвали два найбільші страхи Росії

Україна, Четвер 21 грудня 2023 19:17
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У Буданова назвали два найбільші страхи Росії Фото: заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Головне управління розвідки дізналось, що станом на сьогодні Москва найбільше боїться заколоту чи розвалу Російської Федерації.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу "Україна та світ попереду 2024".

"Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше - це зміна режиму в Москві. І друге, чого вони на сьогодні бояться - це фрагментація або розпад РФ", - заявив Скібіцький.

Заступник начальника ГУР наголосив, що для того, щоб зберегти цілісність Росії, Путіну необхідно проводити таку політику, яка є на сьогодні.

Нагадаємо, раніше The Wall Street Journal повідомляв, що економіка Росії починає розвалюватися.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що захід повинен готуватися до розпаду та розвалу Росії, оскільки Радянський Союз раніше вже зазнав поразки.

На його думку, розпад Російської Федерації займе від 3 до 7 років.

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