Ворог боїться не міжнародних організацій, а українського народу, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Під час новорічного привітання український президент зауважив, що Росія не так сильно боїться тиску міжнародних організацій, як єдності українського народу.

"Сьогодні ми разом зустрічаємо Новий рік. За нашим часом. І рівно о 12-й ми будемо разом співати наш гімн - гімн України. З любов’ю до України. І ця любов - сильніша за окупацію. Ця любов до України - рушійна сила, якої так бояться загарбники. І Крим, Донбас, Луганщина, Бердянськ, Мелітополь, Маріуполь - усі наші - знайте: вороги насправді вас дуже сильно бояться. Не міжнародних організацій із політичними закликами, а українського духу українських людей, які доводили, доводять і доведуть, що ми сильніші. За неволю. Сильніші за ворога. Сильніші за цю війну. Бо ми - такий народ", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно у Головному управлінні розвідки України назвали два найбільші страхи Росії.

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