Враг боится не международных организаций, а украинского народа, - Зеленский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Во время новогоднего поздравления украинский президент отметил, что Россия не так сильно боится давления международных организаций, как единства украинского народа.

"Сегодня мы вместе встречаем Новый год. По нашему времени. И ровно в 12 мы будем вместе петь наш гимн - гимн Украины. С любовью к Украине. И эта любовь - сильнее оккупации. Эта любовь к Украине - движущая сила, которой так боятся захватчики. И Крым, Донбасс, Луганщина, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь - все наши - знайте: враги на самом деле вас очень сильно боятся. Не международных организаций с политическими призывами, а украинского духа украинских людей, которые доказывали, доказывают и докажут, что мы сильнее. За неволю. Сильнее врага. Сильнее этой войны. Потому что мы - такой народ", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно в Главном управлении разведки Украины назвали два самых больших страха России.

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