Ворог атакував понад сотнею дронів: як відпрацювали сили ППО цієї ночі

Удар дронів по Харківській області 30 червня

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 30 червня, російська армія знову атакувала територію України ударними безпілотниками типу "Шахед".

Основним напрямком атаки був Харків та область. Зоурема, ми писали, що у Харкові було чути вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що звуки долинали з-за меж міста.

Пізніше стало відомо про влучання в трьох локаціях у Харківському та Чугуївському районах, через що спалахнули пожежі.

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