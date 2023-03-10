Ворог атакував Нікопольський район ракетами і артилерією: кілька населених пунктів без світла

Війська РФ вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Загарбники в ніч проти 10 березня били ракетами та з важкої артилерії по двох громадах, внаслідок чого знеструмлено кілька населених пунктів, є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Чиновник зазначив, що російська армія продовжує воювати із мирними громадянами.
"Вночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків", - розповів він.
Так, противник цілив по Покровській громаді, де зафіксовано "приліт" по енергетичному об'єкту
"Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили", - передав Лисак.
Було частково знеструмлено три населені пункти району. На місці працюють енергетики, ліквідуючи наслідки атаки, щоби повернути людям світло.
"З важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля. Понівечені і три приватні будинки і стільки ж господарських споруд, авто, лінії електропередач", - повідомляє голова ОВА.
Чиновник додав, що всі наслідки ворожих атак оперативно усуваються.
Наслідки російських обстрілів Нікопольського району вночі 10 березня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Раніше ввечері 9 березня повідомлялося, що російські окупанти тричі обстріляли громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії.
Також нагадаємо, що РФ вночі та вранці 9 березня атакувала Дніпропетровську область дронами та ракетами. Внаслідок обстрілів є жертва та постраждалі.
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