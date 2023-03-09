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Війська РФ тричі обстріляли громаду в Дніпропетровській області з важкої артилерії

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Дніпропетровська область, Четвер 09 березня 2023 20:15
Війська РФ тричі обстріляли громаду в Дніпропетровській області з важкої артилерії Фото: війська РФ тричі обстріляли громаду в Дніпропетровській області з важкої артилерії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 9 березня, російські війська протягом дня тричі обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району з важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Терор Нікопольського району не припиняється. Є постраждалий. Протягом дня окупаційна армія РФ тричі завдала ударів по Червоногригорівській громаді з важкої артилерії", - написав Лукашук.

У результаті обстрілу 73-річний чоловік дістав поранення, постраждалого ушпиталили. Нині він в лікарні у стабільному стані. У громаді потрощено з десяток приватних будинків і три господарські споруди.

Як повідомляється, в інших районах області протягом дня було тихо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія вночі та зранку 9 березня атакувала Дніпропетровську область дронами та ракетами. Внаслідок атаки є жертва та постраждалі.

Також раніше ми писали, що у середу, 8 березня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено 5 людей.

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Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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