Війська РФ тричі обстріляли громаду в Дніпропетровській області з важкої артилерії

У четвер, 9 березня, російські війська протягом дня тричі обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району з важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Терор Нікопольського району не припиняється. Є постраждалий. Протягом дня окупаційна армія РФ тричі завдала ударів по Червоногригорівській громаді з важкої артилерії", - написав Лукашук.

У результаті обстрілу 73-річний чоловік дістав поранення, постраждалого ушпиталили. Нині він в лікарні у стабільному стані. У громаді потрощено з десяток приватних будинків і три господарські споруди.

Як повідомляється, в інших районах області протягом дня було тихо.