Враг атаковал Никопольский район ракетами и артиллерией: несколько населенных пунктов без света

Чиновник отметил, что российская армия продолжает воевать с мирными гражданами.

"Ночью враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией. Люди целые, но есть повреждения предприятий и домов", - рассказал он.

Так, противник целился по Покровской общине, где зафиксирован "прилет" по энергетическому объекту.

"Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили", - передал Лысак.

Были частично обесточены три населенных пункта района. На месте работают энергетики, ликвидируя последствия атаки, чтобы вернуть людям свет.

"Из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Красногригорьевскую общину. Повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, админздание. Изуродованы и три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач", - сообщает глава ОВА.

Чиновник добавил, что все последствия вражеских атак оперативно устраняются.

Последствия российских обстрелов по Никопольскому району ночью 10 марта (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)