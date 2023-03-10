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Враг атаковал Никопольский район ракетами и артиллерией: несколько населенных пунктов без света

Фото: войска РФ обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ в очередной раз обстреляли Никопольской район Днепропетровской области. Захватчики в ночь на 10 марта били ракетами и из тяжелой артиллерии по двум общинам, в результате чего обесточены несколько населенных пунктов, есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Чиновник отметил, что российская армия продолжает воевать с мирными гражданами.

"Ночью враг ударил по Никопольскому району ракетами и тяжелой артиллерией. Люди целые, но есть повреждения предприятий и домов", - рассказал он.

Так, противник целился по Покровской общине, где зафиксирован "прилет" по энергетическому объекту.

"Там сильные разрушения. Возник пожар, который пожарные уже потушили", - передал Лысак.

Были частично обесточены три населенных пункта района. На месте работают энергетики, ликвидируя последствия атаки, чтобы вернуть людям свет.

"Из тяжелой артиллерии враг дважды обстрелял и Красногригорьевскую общину. Повреждения получили транспортное и аграрное предприятия, админздание. Изуродованы и три частных дома и столько же хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач", - сообщает глава ОВА.

Чиновник добавил, что все последствия вражеских атак оперативно устраняются.

Последствия российских обстрелов по Никопольскому району ночью 10 марта (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Ранее вечером 9 марта сообщалось, что российские оккупанты трижды обстреляли общину в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Также напомним, что РФ ночью и утром 9 марта атаковала Днепропетровскую область дронами и ракетами. В результате обстрелов есть жертва и пострадавшие.

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