Ворог атакував Київщину дронами: пошкоджено будинки та авто

У ніч на 11 березня РФ здійснила атаку дронами-камікадзе на Київську область. Сили ППО знищили кілька ворожих цілей.

Фото: Миколи Калашника

За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає, а критична інфраструктура не зазнала руйнувань.

Водночас уламками збитих дронів у Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків і два автомобілі. У будівлях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

Фото: Анатолія Щадило

Крім того, у Бориспільському та Обухівському районах через падіння уламків виникли пожежі трав’яного настилу, які оперативно ліквідували.

На місці події працюють екстрені служби, правоохоронці та вибухотехніки, які документують наслідки атаки та допомагають місцевим жителям.