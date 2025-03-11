Росіяни атакували Одесу: загорілися резервуари з пальним та житловий будинок

Росіяни завдали чергового удару по Одесі, спричинивши масштабні пожежі. Загорілися резервуари з пальним та житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та Telegram міського голови Одеси Геннадія Труханова.

У ночі російські війська завдали чергового удару по Одесі. Внаслідок атаки в місті спалахнули резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками. Фото: ДСНС України На місці події працювали понад сотня рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд. Завдяки їхнім зусиллям вдалося оперативно локалізувати пожежі та запобігти подальшому поширенню вогню. Фото: ДСНС України "Внаслідок ворожої атаки на місто ввечері 10 березня відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів", - зазначив Геннадій Труханов. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.