Враг атаковал Киевскую область дронами: повреждены дома и авто

Россия атаковала Киевскую область дронами. Обломками повреждены дома и автомобили, пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Киевской ОГА Николая Калашника и Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Анатолия Щадило.
В ночь на 11 марта РФ осуществила атаку дронами-камикадзе на Киевскую область. Силы ПВО уничтожили несколько вражеских целей.
По предварительной информации, пострадавших среди населения нет, а критическая инфраструктура не подверглась разрушениям.
В то же время обломками сбитых дронов в Бориспольском районе повреждены семь частных домов и два автомобиля. В зданиях выбиты окна, посечены фасады и кровли.
Фото: Анатолия Щадило
Кроме того, в Бориспольском и Обуховском районах из-за падения обломков возникли пожары травяного настила, которые оперативно ликвидировали.
На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и взрывотехники, которые документируют последствия атаки и помогают местным жителям.
Напомним, что ночью Российская армия снова атаковала Одессу, что привело к масштабным пожарам. Огонь охватил резервуары с горючим и жилой дом.
На месте работали более сотни спасателей, добровольцев, бойцов Национальной гвардии и местных пожарных команд. Благодаря их слаженным действиям пожары удалось быстро локализовать и предотвратить их дальнейшее распространение.