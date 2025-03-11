Враг атаковал Киевскую область дронами: повреждены дома и авто

Напомним, что ночью Российская армия снова атаковала Одессу, что привело к масштабным пожарам. Огонь охватил резервуары с горючим и жилой дом.

На месте работали более сотни спасателей, добровольцев, бойцов Национальной гвардии и местных пожарных команд. Благодаря их слаженным действиям пожары удалось быстро локализовать и предотвратить их дальнейшее распространение.