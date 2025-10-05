Ворог атакував Івано-Франківську область: є пошкодження

"Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. Працювали Сили протиповітряної оборони. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури", - повідомила глава ОВА.

За попередніми даними, постраждалих немає. Станом на 9:20 за допомогою ніхто не звертався.

Однак в одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок.

"Слова вдячності нашим захисникам неба, які цієї ночі стояли на варті безпеки людей і вкотре продемонстрували відмінну роботу! Дякуємо всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - наголосила Онищук.

Глава ОВА також звернулась до мешканців області.

"Якщо ви виявите уламки ракет чи дронів, не наближайтеся та не торкайтеся їх! Негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102 - фахівці усе перевірять", - пояснила вона.

Оновлено о 10:29.

Онищук оновила інформацію щодо ситуації про наслідки ворожого обстрілу

В Івано-Франківському районі 1 людина травмована. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.

Тим часом у Надвірнянському районі пошкоджено 3 житлових будинки та 2 господарські споруди.

Глава ОВА також нагадала, що мешканці Прикарпаття, чиє майно постраждало внаслідок ворожих обстрілів, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету.

Виплати здійснюються в межах комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022–2026 роки.

Як отримати виплату

Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку до обласної державної адміністрації або до департаменту соціальної політики ОДА, додавши такі документи: