Ворог атакував Івано-Франківську область: є пошкодження
В ніч на Івано-Франківщину знову здійснено масовану атаку. Ціллю ворога стали об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук.
"Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. Працювали Сили протиповітряної оборони. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури", - повідомила глава ОВА.
За попередніми даними, постраждалих немає. Станом на 9:20 за допомогою ніхто не звертався.
Однак в одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок.
"Слова вдячності нашим захисникам неба, які цієї ночі стояли на варті безпеки людей і вкотре продемонстрували відмінну роботу! Дякуємо всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - наголосила Онищук.
Глава ОВА також звернулась до мешканців області.
"Якщо ви виявите уламки ракет чи дронів, не наближайтеся та не торкайтеся їх! Негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102 - фахівці усе перевірять", - пояснила вона.
Оновлено о 10:29.
Онищук оновила інформацію щодо ситуації про наслідки ворожого обстрілу
В Івано-Франківському районі 1 людина травмована. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.
Тим часом у Надвірнянському районі пошкоджено 3 житлових будинки та 2 господарські споруди.
Глава ОВА також нагадала, що мешканці Прикарпаття, чиє майно постраждало внаслідок ворожих обстрілів, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету.
Виплати здійснюються в межах комплексної програми соціального захисту населення Івано-Франківської області на 2022–2026 роки.
Як отримати виплату
Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку до обласної державної адміністрації або до департаменту соціальної політики ОДА, додавши такі документи:
- заяву із зазначенням обставин події;
- копію паспорта та ідентифікаційного коду;
- довідку про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні (оригінал);
- копію документу, що підтверджує право власності на нерухомість;
- рішення комісії щодо надання компенсації;
- копію інформаційної довідки про правопорушення;
- банківські реквізити (рахунок).
Масована атака на Україну
У ніч на 5 жовтня Росія масовано обстріляла Україну, найбільше постраждали Львівська область та Львів.
Близько 04:30 по місту ударили дрони, пізніше - крилаті ракети з Чорного моря. Вранці по Львову завдали ударів аеробалістичними ракетами Кинджал із винищувачів МіГ-31. Цієї ночі ворог використав для ударів все наявне озброєння.
Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя. Масована атака спричинила відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилася без світла через пошкоджені лінії електропередач.
Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.