Враг атаковал Ивано-Франковскую область: есть повреждения
В ночь на Ивано-Франковскую область снова осуществлена массированная атака. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.
"Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. Работали Силы противовоздушной обороны. Целью были объекты критической инфраструктуры", - сообщила глава ОГА.
По предварительным данным, пострадавших нет. По состоянию на 9:20 за помощью никто не обращался.
Однако в одной из громад области в результате атаки частично поврежден жилой дом.
"Слова благодарности нашим защитникам неба, которые этой ночью стояли на страже безопасности людей и в очередной раз продемонстрировали отличную работу! Спасибо всем службам, которые работают над ликвидацией последствий обстрела", - отметила Онищук.
Глава ОГА также обратилась к жителям области.
"Если вы обнаружите обломки ракет или дронов, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102 - специалисты все проверят", - пояснила она.
Массированная атака на Украину
В ночь на 5 октября Россия массированно обстреляла Украину, больше всего пострадали Львовская область и Львов.
Около 04:30 по городу ударили дроны, позже - крылатые ракеты из Черного моря. Утром по Львову нанесли удары аэробаллистическими ракетами Кинжал с истребителей МиГ-31. Этой ночью враг использовал для ударов все имеющееся вооружение.
Кроме западных областей, под обстрел попало Запорожье. Массированная атака вызвала отключение электроэнергии у десятков тысяч людей, часть Черкасской области также осталась без света из-за поврежденных линий электропередач.
