Враг атаковал Ивано-Франковскую область: есть повреждения

В ночь на Ивано-Франковскую область снова осуществлена массированная атака. Целью врага стали объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

"Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. Работали Силы противовоздушной обороны. Целью были объекты критической инфраструктуры", - сообщила глава ОГА.

По предварительным данным, пострадавших нет. По состоянию на 9:20 за помощью никто не обращался.

Однако в одной из громад области в результате атаки частично поврежден жилой дом.

"Слова благодарности нашим защитникам неба, которые этой ночью стояли на страже безопасности людей и в очередной раз продемонстрировали отличную работу! Спасибо всем службам, которые работают над ликвидацией последствий обстрела", - отметила Онищук.

Глава ОГА также обратилась к жителям области.

"Если вы обнаружите обломки ракет или дронов, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102 - специалисты все проверят", - пояснила она.