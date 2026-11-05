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Враг атаковал Днепр: вспыхнули частные дома, есть ранены

06:42 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Враг атаковал Днепр: вспыхнули частные дома, есть ранены Фото: пожар в Днепре (Днепропетровская ОВА)
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Враг атаковал беспилотниками Днепр и Самар в Днепропетровской области. В результате пожар охватил частные сектора и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОВА в Telegram.

Атаку на областной центр и Самар РФ совершала дронами. В Днепре загорелись крыша частного дома и частные гаражи. Ранены три человека.

"Пожар возник и на объектах критической инфраструктуры. На местах ударов работают экстренные службы", - говорится в пресс-службе ОВА.

На опубликованных кадрах с места ЧП видны значительные разрушения и масштабный пожар. В ГСЧС пока не предоставили более подробной информации.

В течение ночи Воздушные Силы сообщали о пусках реактивных дронов на Днепр и область, после шести утра подобные уведомления продолжились.

Напомним, накануне РФ также атаковала Днепр - в городе после удара по предприятию ранены два человека.

Также 3 ноября вражеская атака повредила хоспис для пожилых и смертельно больных людей в Днепре.

Кроме того, мы объясняли, почему Киев и Днепр – под системными атаками РФ и что будет с графиками зимой.

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