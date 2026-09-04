Ворог атакував Бровари, містян просять зачинити вікна

Ворог завдав удару по Броварах на Київщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка.
Унаслідок ворожого удару в Броварах виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. Наразі точаться роботи з ліквідації наслідків.
Станом на зараз інформація про постраждалих унаслідок атаки не надходила.
Через пожежу дим розповсюджується на Бровари. У мерії закликали мешканців зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння диму в приміщення.
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"У Броварах станом на 4 вересня спостерігається тимчасове погіршення стану атмосферного повітря", - повідомили в КОВА.
Уночі проти 4 вересня російські війська атакували Софіївську Борщагівку на Київщині. Там постраждали складські приміщення.
В.о. сільського голови Олександр Медвідь заявив, що ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру.
Як повідомляло РБК-Україна, того ж дня під ударом опинився склад фармацевтичної компанії Teva - підприємство постраждало двічі за добу.