UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Ворог атакував Бровари, містян просять зачинити вікна

10:06 04.09.2026 Пт
1 хв
Куди поцілили росіяни цього разу?
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ завдала удару по Броварах (facebook.com DSNSKyi)

Ворог завдав удару по Броварах на Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка.

Що відомо про атаку

Унаслідок ворожого удару в Броварах виникла пожежа на одному з промислових підприємств міста. Наразі точаться роботи з ліквідації наслідків.

Станом на зараз інформація про постраждалих унаслідок атаки не надходила.

Через пожежу дим розповсюджується на Бровари. У мерії закликали мешканців зачинити вікна, щоб уникнути потрапляння диму в приміщення.

Оновлено.

"У Броварах станом на 4 вересня спостерігається тимчасове погіршення стану атмосферного повітря", - повідомили в КОВА.

Уночі проти 4 вересня російські війська атакували Софіївську Борщагівку на Київщині. Там постраждали складські приміщення.

В.о. сільського голови Олександр Медвідь заявив, що ворог продовжує атакувати цивільну інфраструктуру.

Як повідомляло РБК-Україна, того ж дня під ударом опинився склад фармацевтичної компанії Teva - підприємство постраждало двічі за добу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бровари