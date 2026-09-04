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Враг атаковал Бровары, горожан просят закрыть окна

10:06 04.09.2026 Пт
1 мин
Куда попали россияне в этот раз?
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ нанесла удар по Броварам (facebook.com DSNSKyi)

Враг нанес удар по Броварам в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко.

Что известно об атаке

В результате вражеского удара в Броварах возник пожар на одном из промышленных предприятий города. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий.

По состоянию на данный момент информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

Из-за пожара дым распространяется на Бровары. В мэрии призвали жителей закрыть окна во избежание попадания дыма в помещение.

Обновлено.

"В Броварах по состоянию на 4 сентября наблюдается временное ухудшение состояния атмосферного воздуха", - сообщили в КОВА.

Ночью против 4 сентября российские войска атаковали Софиевскую Борщаговку Киевской области. Тампострадали складские помещения.

И.о. сельского головы Александр Медвидь заявил, что враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру.

Как сообщало РБК-Украина, в тот же день под ударом оказался состав фармацевтической компании Teva - предприятие пострадало дважды в сутки.

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Бровары