Враг атаковал Бровары, горожан просят закрыть окна

Что известно об атаке

В результате вражеского удара в Броварах возник пожар на одном из промышленных предприятий города. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий.

По состоянию на данный момент информация о пострадавших в результате атаки не поступала.

Из-за пожара дым распространяется на Бровары. В мэрии призвали жителей закрыть окна во избежание попадания дыма в помещение.

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"В Броварах по состоянию на 4 сентября наблюдается временное ухудшение состояния атмосферного воздуха", - сообщили в КОВА.