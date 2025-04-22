Ворог атакує по всій лінії фронту: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Загризового та Нової Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки і Новосергіївки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили три атаки противника в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку загарбники дев’ять разів атакували в районах Дачного, Дружби, Щербинівки та Торецька. Три зіткнення тривають до цього часу.

Висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку. Тридцять три рази протягом дня противник намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік населених пунктів Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка. Дев’ять зіткнень тривають дотепер.

Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку агресор 12 разів атакував у районах Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі атакував у бік Новополя, наші захисники успішно відбили обидві спроби просунутися вперед. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гуляйполе та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог сьогодні провів чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток. Водночас було завдано авіаційних ударів по населених пунктах Кам’янське, Степногірськ та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару НАРами по району Іванівки, наступальних дій не проводив.

У Курській області на даний час вже зафіксовано 12 бойових зіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 17 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 192 артилерійських обстріли, зокрема два - з реактивних систем залпового вогню.