Генштаб ЗСУ скоригував деякі позиції по втратах росармії: які оновлені дані

Українські захисники за добу ліквідували ще 1130 російських загарбників, а також знищили 4 танки, 26 артсистем, 1 засіб ППО та 118 безпілотників противника.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У військовому відомстві зазначили, що у зв'язку з "постійним надходженням уточнених розвідувальних даних" наразі виникла потреба коригування "деяких позицій загальних втрат противника". Йдеться про особовий склад, бойові броньовані машини (ББМ), артилерійські системи та РСЗВ.

"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 квітня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 943 060 (+1130) осіб ліквідовано;

танків - 10 683 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 22296 (+19) од.;

артилерійських систем - 26 689 (+26) од.;

РСЗВ - 1 367 од.;

засоби ППО - 1 140 (+1) од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 388 (+118) од.;

крилатих ракет - 3 148 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 45 458 (+134) од.;

спеціальної техніки - 3 859 од.

Ситуація на фронті

Як передали у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 21 квітня, з початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

У Силах оборони України також поінформували, що російські окупанти продовжували особливо активно тиснути на Покровському напрямку.

Нагадаємо також, в оприлюдненому 22 квітня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), розповідалося, що українські захисники нещодавно могли просунутися на Куп'янському напрямку, зокрема взяти під контроль північно-західну частину Петропавлівки. Між тим російські загарбники просунулися під Лиманом і Торецьком.