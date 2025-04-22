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Генштаб ЗСУ скоригував деякі позиції по втратах росармії: які оновлені дані

Вівторок 22 квітня 2025 07:53
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Генштаб ЗСУ скоригував деякі позиції по втратах росармії: які оновлені дані Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 1130 російських загарбників, а також знищили 4 танки, 26 артсистем, 1 засіб ППО та 118 безпілотників противника.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У військовому відомстві зазначили, що у зв'язку з "постійним надходженням уточнених розвідувальних даних" наразі виникла потреба коригування "деяких позицій загальних втрат противника". Йдеться про особовий склад, бойові броньовані машини (ББМ), артилерійські системи та РСЗВ.

"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - додали у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 943 060 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 683 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 22296 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 26 689 (+26) од.;
  • РСЗВ - 1 367 од.;
  • засоби ППО - 1 140 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 388 (+118) од.;
  • крилатих ракет - 3 148 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 45 458 (+134) од.;
  • спеціальної техніки - 3 859 од.

Генштаб ЗСУ скоригував деякі позиції по втратах росармії: які оновлені дані

Ситуація на фронті

Як передали у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 21 квітня, з початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення.

У Силах оборони України також поінформували, що російські окупанти продовжували особливо активно тиснути на Покровському напрямку.

Нагадаємо також, в оприлюдненому 22 квітня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), розповідалося, що українські захисники нещодавно могли просунутися на Куп'янському напрямку, зокрема взяти під контроль північно-західну частину Петропавлівки. Між тим російські загарбники просунулися під Лиманом і Торецьком.

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