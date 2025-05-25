Ворог атакує по всіх напрямках. Генштаб розповів про ситуацію на фронті
Ворог активізувався на ключових напрямках фронту, здійснивши понад 200 бойових зіткнень за добу. ЗСУ успішно відбивають атаки та завдають ударів по позиціях противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби, 24 травня, на фронті зафіксовано 204 бойові зіткнення. Російські війська завдали двох ракетних та 97 авіаційних ударів, випустили 8 ракет і 138 керованих авіабомб, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ворог завдав:
5461 обстріл, зокрема 129 - з реактивних систем залпового вогню, та використав близько 2600 дронів-камікадзе. Авіаудари зафіксовані в Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.
Відповідь ЗСУ
Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили дев’ять районів скупчення живої сили та техніки ворога, п’ять артилерійських засобів, сім пунктів управління і ще дві важливі цілі.
Ситуація на напрямках:
Харківський напрямок - ворог 5 разів намагався прорвати оборону біля Вовчанська, Строївки, Кутьківки та Вовчанських Хуторів.
Куп’янський напрямок - 5 атак у районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.
Лиманський напрямок - 23 атаки з метою вклинення в оборону у районах Копанок, Липового, Рідкодуба, Зеленій Долині, Колодязях, Торському, Новомихайлівці, а також у напрямках Карпівки, Григорівки, Греківки та Ольгівки.
Сіверський напрямок - 3 спроби наступу поблизу Білогорівки, Виїмки та Переїзного.
Краматорський напрямок - 4 атаки західніше Андріївки і в напрямках Предтечиного та Білої Гори.
Торецький напрямок - 16 атак неподалік Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки та в напрямках Плещиївки і Яблунівки.
Покровський напрямок - 65 штурмових дій ворога в районах Зорі, Нової Полтавки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Лисівки, Удачного, Малинівки, Сухого Яру, Новосергіївки, Муравки, Троїцького, Даченського, Котлине, Котлярівки, Горіхового, Новоукраїнки, Олексіївки та Андріївки.
Новопавлівський напрямок - 14 атак поблизу Костянтинополя, Багатиря, Одрадного, Шевченка, Веселого, Вільного Поля, Новосілки, Зеленого Поля та Новополя.
Оріхівський напрямок - 4 спроби прориву в районах Степового, Малих Щербаків і в напрямку Новоандріївки.
Гуляйпільський та Придніпровський напрямки - активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
Волинський та Поліський напрямки -ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
На Курському напрямку триває операція Сил оборони. За минулу добу ворог завдав 12 авіаударів, скинув 16 керованих авіабомб, здійснив 246 обстрілів, у тому числі 6 — із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники відбили 39 штурмових дій загарбників.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 190 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, шість ракет, 112 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки окупантів.
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