Враг атакует по всем направлениям. Генштаб рассказал о ситуации на фронте
Враг активизировался на ключевых направлениях фронта, осуществив более 200 боевых столкновений за сутки. ВСУ успешно отражают атаки и наносят удары по позициям противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки, 24 мая, на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения. Российские войска нанесли два ракетных и 97 авиационных ударов, выпустили 8 ракет и 138 управляемых авиабомб, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Враг нанес:
5461 обстрел, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня, и использовал около 2600 дронов-камикадзе. Авиаудары зафиксированы в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
Ответ ВСУ
Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили девять районов скопления живой силы и техники врага, пять артиллерийских средств, семь пунктов управления и еще две важные цели.
Ситуация на направлениях:
Харьковское направление - враг 5 раз пытался прорвать оборону у Волчанска, Строевки, Кутьковки и Волчанских Хуторов.
Купянское направление - 5 атак в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.
Лиманское направление - 23 атаки с целью вклинивания в оборону в районах Копанок, Липового, Редкодуба, Зеленой Долине, Колодязях, Торском, Новомихайловке, а также в направлениях Карповки, Григорьевки, Грековки и Ольговки.
Северское направление - 3 попытки наступления вблизи Белогоровки, Выемки и Переездного.
Краматорское направление - 4 атаки западнее Андреевки и в направлениях Предтечино и Белой Горы.
Торецкое направление - 16 атак неподалеку Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки.
Покровское направление - 65 штурмовых действий врага в районах Зари, Новой Полтавки, Миролюбовки, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Малиновки, Сухого Яра, Новосергиевки, Муравки, Троицкого, Даченского, Котлино, Котляровки, Орехового, Новоукраинки, Алексеевки и Андреевки.
Новопавловское направление - 14 атак вблизи Константинополя, Богатыря, Одрадного, Шевченко, Веселого, Свободного Поля, Новоселки, Зеленого Поля и Новополя.
Ореховское направление - 4 попытки прорыва в районах Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.
Гуляйпольское и Приднепровское направления - активных наступательных действий врага не зафиксировано.
Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Курском направлении продолжается операция Сил обороны. За минувшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросил 16 управляемых авиабомб, совершил 246 обстрелов, в том числе 6 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники отбили 39 штурмовых действий захватчиков.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 190 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, шесть ракет, 112 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники оккупантов.
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