Враг атакует по всем направлениям. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Враг активизировался на ключевых направлениях фронта, осуществив более 200 боевых столкновений за сутки. ВСУ успешно отражают атаки и наносят удары по позициям противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

За прошедшие сутки, 24 мая, на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения. Российские войска нанесли два ракетных и 97 авиационных ударов, выпустили 8 ракет и 138 управляемых авиабомб, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Враг нанес:

5461 обстрел, в том числе 129 - из реактивных систем залпового огня, и использовал около 2600 дронов-камикадзе. Авиаудары зафиксированы в Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Ответ ВСУ

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили девять районов скопления живой силы и техники врага, пять артиллерийских средств, семь пунктов управления и еще две важные цели.

Ситуация на направлениях:

Харьковское направление - враг 5 раз пытался прорвать оборону у Волчанска, Строевки, Кутьковки и Волчанских Хуторов.

Купянское направление - 5 атак в районах Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

Лиманское направление - 23 атаки с целью вклинивания в оборону в районах Копанок, Липового, Редкодуба, Зеленой Долине, Колодязях, Торском, Новомихайловке, а также в направлениях Карповки, Григорьевки, Грековки и Ольговки.

Северское направление - 3 попытки наступления вблизи Белогоровки, Выемки и Переездного.

Краматорское направление - 4 атаки западнее Андреевки и в направлениях Предтечино и Белой Горы.

Торецкое направление - 16 атак неподалеку Дружбы, Дилиевки, Крымского, Торецка, Щербиновки, Петровки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки.

Покровское направление - 65 штурмовых действий врага в районах Зари, Новой Полтавки, Миролюбовки, Елизаветовки, Лисовки, Удачного, Малиновки, Сухого Яра, Новосергиевки, Муравки, Троицкого, Даченского, Котлино, Котляровки, Орехового, Новоукраинки, Алексеевки и Андреевки.

Новопавловское направление - 14 атак вблизи Константинополя, Богатыря, Одрадного, Шевченко, Веселого, Свободного Поля, Новоселки, Зеленого Поля и Новополя.

Ореховское направление - 4 попытки прорыва в районах Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки.

Гуляйпольское и Приднепровское направления - активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Волынское и Полесское направления - признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Курском направлении продолжается операция Сил обороны. За минувшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросил 16 управляемых авиабомб, совершил 246 обстрелов, в том числе 6 - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники отбили 39 штурмовых действий захватчиков.