Українські захисники за час війни вже ліквідували 980 тисяч окупантів, - Генштаб
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1020 російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі за час війни вже перевищили 980 тисяч військовослужбовці. Крім того, українські захисники також знищили 2 танки, 11 ББМ, та 68 артсистем ворога.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 980 850 (+1020) осіб ліквідовано;
- танків - 10 854 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 22 633 (+11) од.;
- артилерійських систем - 28 269 (+68) од.;
- РСЗВ - 1 396 (+1) од.;
- засоби ППО - 1 169 од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 367 (+190) од.;
- крилатих ракет - 3 203 (+6) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 49 751 (+112) од.;
- спеціальної техніки - 3 902 (+7) од.
Ситуація на фронті
Як передали у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому звіті 24 травня, з початку доби на фронті відбулося 160 боєзіткнень. У військовому командування також розповіли, що на Покровському та Курському напрямках фіксується найбільша кількість ворожих штурмів та атак.
Вчора речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що російські загарбники продовжують спроби просунутися вздовж кордону поблизу Харківської області. Проте, додав він, поки що йдеться про "прощупування" оборони.
Також в ОСУВ "Хортиця" 24 травня показали відео про знищення одного із найсучасніших зенітно-ракетних комплексів "Бук-М3" військ РФ. Його вартість сягає 45 мільйонів доларів.
Додамо, за даними RUSI, Росія має "чотиримісячне вікно" для прориву біля Харкова, але шанси в окупантів - невисокі.
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