Ворог атакує Україну дронами-камікадзе і застосовує БПЛА розвідники: де загроза ударів

За даними військових, станом на 22:47 фіксувався рух ворожих ударних безпілотників над територіями п'яти областей. Так, розповіли у Повітряних силах:

БПЛА противника помічені в центральній частині та на півдні Сумської області, курс - південно-західний/південно-східний,

"Шахеди" фіксуються на південному сході Чернігівської області, курс - південно-західний,

на межі Сумської та Полтавської областей, курс - південно-східний,

на межі Полтавської та Харківської областей, курс - східний,

на південному сході Дніпропетровської області, курс - північно-східний,

на півночі Запорізької області, курс - східний.

Крім того, передали військові о 23:02, фіксується рух дронів-камікадзе у бік міст Суми та Миргород.

Додамо, перед тим у Повітряних силах інформували про загрозу атак противника із застосуванням ударних безпілотників для Київської області.

Також військові розповіли про роботу ППО, зокрема через фіксацію розвідувального БПЛА ворога, який "може бути навідником ворожих засобів ураження". Уточнюється, що такий розвіддрон фіксувався на межі Сумської та Харківської областей близько пів на одинадцяту.

"Залучено засоби щодо його збиття", - поінформували тоді у Повітряних силах.

Мешканців областей, де оголошена повітряна тривога, просять перебувати в безпечних місцях, не залишати укриттів, та дотримуватися правила щодо "двох стін".