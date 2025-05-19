Враг атакует Украину дронами-камикадзе и применяет БПЛА разведчики: где угроза ударов

В нескольких областях Украины поздно вечером 19 мая объявлена воздушная тревога на фоне угрозы дроновых атак со стороны российских оккупантов. Ведется работа сил и средств противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ,
По данным военных, по состоянию на 22:47 фиксировалось движение вражеских ударных беспилотников над территориями пяти областей. Так, рассказали в Воздушных силах:
Кроме того, передали военные в 23:02, фиксируется движение дронов-камикадзе в сторону городов Сумы и Миргород.
Добавим, перед тем в Воздушных силах информировали об угрозе атак противника с применением ударных беспилотников для Киевской области.
Также военные рассказали о работе ПВО, в частности из-за фиксации разведывательного БПЛА врага, который "может быть наводчиком вражеских средств поражения". Уточняется, что такой разведдрон фиксировался на границе Сумской и Харьковской областей около половины одиннадцатого.
"Привлечены средства для его сбития", - проинформировали тогда в Воздушных силах.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят находиться в безопасных местах, не покидать укрытий, и соблюдать правило "двух стен".
Напомним, минувшей ночью, 19 мая, российские оккупанты запустили против Украины 112 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что благодаря работе ПВО было обезврежено 76 дронов на востоке, севере и центре страны, среди которых: 41 были сбиты огневыми средствами поражения, 35 - подавлены РЭБ без негативных последствий.
Также отмечалось, что в результате вражеской дроновой атаки пострадали пять областей.
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