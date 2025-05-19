Росія вночі запустила більше 110 безпілотників: як спрацювала ППО

У ніч на 19 травня російські терористи запустили проти України більше 110 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів. Внаслідок обстрілу постраждали п'ять областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 09:30 підтверджено знешкодження 76 дронів на сході, півночі й центрі України, серед яких:

Загалом ворог цієї ночі запустив 112 дронів із напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел та Міллерово.

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично здійснює обстріли території України, використовуючи різні типи озброєння - від артилерії до ракет, авіаційних бомб і дронів-камікадзе. Обстріли відбуваються як на лінії фронту, так і далеко в тилу.

Часто удари спрямовані по цивільній інфраструктурі - житлових кварталах, енергетичних об’єктах, підприємствах та медичних закладах.

Практика нічних атак дронами стала регулярною. Наприклад, у ніч на 18 травня росіяни запустили 273 безпілотники. Тоді ж ППО знешкодила 216 з них.

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