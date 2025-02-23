Ворог атакує Київ дронами: зафіксовано падіння уламків дрону

Нагадаємо, що меньше години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Військові фіксують ворожі безпілотники не лише у Києві, але й в інших регіонах столиці.

Також ми писали, що у Києві лунали звуки вибухів на тлі ворожої атаки. Сили ППО збивали ворожі дрони.

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