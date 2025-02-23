Враг атакует Киев дронами: зафиксировано падение обломков дрона

Напомним, что меньше часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Военные фиксируют вражеские беспилотники не только в Киеве, но и в других регионах столицы.

Также мы писали, что в Киеве раздавались звуки взрывов на фоне вражеской атаки. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.