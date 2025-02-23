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Враг атакует Киев дронами: зафиксировано падение обломков дрона

Фото: службы направляются на место происшествия (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 23 февраля, российские оккупанты атакуют Киев дронами. Сейчас уже зафиксировано первое падение обломков дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"В Деснянском районе на открытой местности упали обломки сбитого дрона. На место направляются службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.

 

Напомним, что меньше часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Военные фиксируют вражеские беспилотники не только в Киеве, но и в других регионах столицы.

Также мы писали, что в Киеве раздавались звуки взрывов на фоне вражеской атаки. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

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