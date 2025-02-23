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У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи: працює ППО

Неділя 23 лютого 2025 22:54
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У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи: працює ППО Фото: українців закликали дотримуватися безпеки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 23 лютого, у Києві пролунали звуки вибухів. Росіяни намагаються атакувати столицю дронами, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - йдеться у повідомленні о 22:47.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ фіксували, що в напрямку Києва з півдня та північного сходу летять ударні безпілотники росіян.

Водночас мер Києва Віталій Кличко теж підтвердив рух БпЛА та роботу ППО.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, які заходять, зокрема, і на центр міста. Перебувайте в укриттях", - закликав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 22:54, карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві на тлі атаки дронів чути вибухи: працює ППО

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