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Ворог атакує на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де найзапекліші бої

Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 216 боєзіткнень. Російські війська продовжують чинити тиск на східному напрямку, застосовуючи ракети, авіацію, дрони та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Атаки ворога та авіаудари

Агресор завдав 1 ракетного та 95 авіаційних ударів, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім цього, застосував 2672 дрони-камікадзе та здійснив 4566 обстрілів по позиціях українських військ і цивільних об'єктах

Авіаударів зазнали населені пункти:

  • Сумська область: Суми, Петрушівка, Осоївка, Климентове
  • Донецька область: Степанівка
  • Запорізька область: Новодарівка, Гуляйполе, Кам’янське, Степногірськ
  • Херсонська область: Львове

Відповідь Сил оборони

Авіація, артилерія та ракетні війська ЗСУ уразили 9 районів скупчення живої сили і техніки ворога, а також 2 важливі об'єкти.

Ситуація на фронті

Харківський напрямок. Противник здійснив 9 атак у районах Вовчанська, Западного, Строївки, Фиголівки та Довгенького.

Куп’янський напрямок. Окупанти атакували 2 рази біля населеного пункту Загризове. Наступ зупинено.

Лиманський напрямок. Тут зафіксовано 32 спроби штурму. Ворог атакував поблизу Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини, а також у напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки та Нового Миру.

Краматорський напрямок. Відбулося 11 боєзіткнень. Росіяни атакували Часів Яр, Оріхово-Василівку та Білу Гору.

Торецький напрямок. Окупанти здійснили 19 атак у районах Дружби, Диліївки, Курдюмівки та Торецька.

Покровський напрямок. Найінтенсивніший тиск - 65 штурмів. Бої тривали біля населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка, а також у напрямках Яблунівки та Олексіївки.

Новопавлівський напрямок. За добу ворог здійснив 25 атак у районах Костянтинополя, Бурлацького, Новополя, Зеленого Поля та в напрямку Шевченка.

Оріхівський напрямок. Зафіксовано 11 атак біля Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Новоандріївки та Новоданилівки.

Сіверський напрямок. Активних наступальних дій з боку ворога не було.

Гуляйпільський напрямок. Окупанти не проводили наступу, проте здійснювали обстріли.

Придніпровський напрямок. Ситуація контрольована, ворог у наступ не переходив.

Курський напрямок: 32 штурми, 11 авіаударів, 273 обстріли (включно з РСЗВ)

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

Нагдаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 65 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 52 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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