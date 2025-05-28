Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 216 боестолкновений. Российские войска продолжают оказывать давление на восточном направлении, применяя ракеты, авиацию, дроны и артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Агрессор нанес 1 ракетный и 95 авиационных ударов, сбросив 161 управляемую авиабомбу. Кроме этого, применил 2672 дроны-камикадзе и совершил 4566 обстрелов по позициям украинских войск и гражданских объектах
Авиаударам подверглись населенные пункты:
Авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ поразили 9 районов скопления живой силы и техники врага, а также 2 важных объекта.
Харьковское направление. Противник совершил 9 атак в районах Волчанска, Западного, Строевки, Фиголевки и Долгенького.
Купянское направление. оккупанты атаковали 2 раза у населенного пункта Загрызово. Наступление остановлено.
Лиманское направление. Здесь зафиксировано 32 попытки штурма. Враг атаковал вблизи Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины, а также в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки и Нового Мира.
Краматорское направление. Произошло 11 боестолкновений. Россияне атаковали Часов Яр, Орехово-Васильевку и Белую Гору.
Торецкое направление. Оккупанты совершили 19 атак в районах Дружбы, Дилиевки, Курдюмовки и Торецка.
Покровское направление. самое интенсивное давление - 65 штурмов. Бои шли возле населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Даченское, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка, а также в направлениях Яблоновки и Алексеевки.
Новопавловское направление. За сутки враг совершил 25 атак в районах Константинополя, Бурлацкого, Новополя, Зеленого Поля и в направлении Шевченко.
Ореховское направление. 11 атак зафиксировано возле Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Новоандреевки и Новоданиловки.
Северское направление. Активных наступательных действий со стороны врага не было.
Гуляйпольское направление. Оккупанты не проводили наступления, однако осуществляли обстрелы.
Приднепровское направление : Ситуация контролируемая, враг в наступление не переходил.
Курское направление: 32 штурма, 11 авиаударов, 273 обстрела (включая РСЗО)
Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.
Также украинские воины обезвредили четыре танка, две боевые бронированные машины, 18 артиллерийских систем, 65 беспилотников оперативно-тактического уровня и 52 единицы автомобильной техники оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.