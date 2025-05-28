Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Атаки врага и авиаудары

Агрессор нанес 1 ракетный и 95 авиационных ударов, сбросив 161 управляемую авиабомбу. Кроме этого, применил 2672 дроны-камикадзе и совершил 4566 обстрелов по позициям украинских войск и гражданских объектах

Авиаударам подверглись населенные пункты:

Сумская область : Сумы, Петрушевка, Осоевка, Климентово

: Сумы, Петрушевка, Осоевка, Климентово Донецкая область : Степановка

: Степановка Запорожская область : Новодаровка, Гуляйполе, Каменское, Степногорск

: Новодаровка, Гуляйполе, Каменское, Степногорск Херсонская область: Львов

Ответ Сил обороны

Авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ поразили 9 районов скопления живой силы и техники врага, а также 2 важных объекта.

Ситуация на фронте

Харьковское направление. Противник совершил 9 атак в районах Волчанска, Западного, Строевки, Фиголевки и Долгенького.

Купянское направление. оккупанты атаковали 2 раза у населенного пункта Загрызово. Наступление остановлено.

Лиманское направление. Здесь зафиксировано 32 попытки штурма. Враг атаковал вблизи Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины, а также в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки и Нового Мира.

Краматорское направление. Произошло 11 боестолкновений. Россияне атаковали Часов Яр, Орехово-Васильевку и Белую Гору.

Торецкое направление. Оккупанты совершили 19 атак в районах Дружбы, Дилиевки, Курдюмовки и Торецка.

Покровское направление. самое интенсивное давление - 65 штурмов. Бои шли возле населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Даченское, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка, а также в направлениях Яблоновки и Алексеевки.

Новопавловское направление. За сутки враг совершил 25 атак в районах Константинополя, Бурлацкого, Новополя, Зеленого Поля и в направлении Шевченко.

Ореховское направление. 11 атак зафиксировано возле Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Новоандреевки и Новоданиловки.

Северское направление. Активных наступательных действий со стороны врага не было.

Гуляйпольское направление. Оккупанты не проводили наступления, однако осуществляли обстрелы.

Приднепровское направление : Ситуация контролируемая, враг в наступление не переходил.

Курское направление: 32 штурма, 11 авиаударов, 273 обстрела (включая РСЗО)

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.