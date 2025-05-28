Ще понад тисяча окупантів і 18 артсистем: у Генштабі оновили дані про втрати РФ
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1050 російських загарбників. Крім того, українські захисники також знищили, зокрема, 4 танки та 18 артсистем противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 983 890 (+1050) осіб ліквідовано;
- танків - 10 864 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 22 644 (+2) од.;
- артилерійських систем - 28 355 (+18) од.;
- РСЗВ - 1 397 од.;
- засоби ППО - 1 171 од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 37 918 (+65) од.;
- крилатих ракет - 3 265 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 49 959 (+52) од.;
- спеціальної техніки - 3 902 од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 27 травня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 166 боїв.
Як поінформували у військовому відомстві, ворожі штурми і атаки були дев'яти з дванадцяти напрямків (противник не проводив наступи на Сіверському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках). Між тим в Силах оборони також уточнили, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим" на лінії фронту.
Також додамо, 27 травня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що ворог накопичує свої сили у Курській та Бєлгородській областях, і веде бої у прикордонній зоні України, однак ЗСУ були готові до цього.
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