Ворог атакує на дев’яти напрямках: Генштаб розповів, де найзапекліші бої
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 216 боєзіткнень. Російські війська продовжують чинити тиск на східному напрямку, застосовуючи ракети, авіацію, дрони та артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Атаки ворога та авіаудари
Агресор завдав 1 ракетного та 95 авіаційних ударів, скинувши 161 керовану авіабомбу. Крім цього, застосував 2672 дрони-камікадзе та здійснив 4566 обстрілів по позиціях українських військ і цивільних об'єктах
Авіаударів зазнали населені пункти:
- Сумська область: Суми, Петрушівка, Осоївка, Климентове
- Донецька область: Степанівка
- Запорізька область: Новодарівка, Гуляйполе, Кам’янське, Степногірськ
- Херсонська область: Львове
Відповідь Сил оборони
Авіація, артилерія та ракетні війська ЗСУ уразили 9 районів скупчення живої сили і техніки ворога, а також 2 важливі об'єкти.
Ситуація на фронті
Харківський напрямок. Противник здійснив 9 атак у районах Вовчанська, Западного, Строївки, Фиголівки та Довгенького.
Куп’янський напрямок. Окупанти атакували 2 рази біля населеного пункту Загризове. Наступ зупинено.
Лиманський напрямок. Тут зафіксовано 32 спроби штурму. Ворог атакував поблизу Серебрянського лісу, Надії, Новомихайлівки, Рідкодуба, Копанок, Катеринівки, Ямполівки, Зеленої Долини, а також у напрямках Греківки, Григорівки, Карпівки та Нового Миру.
Краматорський напрямок. Відбулося 11 боєзіткнень. Росіяни атакували Часів Яр, Оріхово-Василівку та Білу Гору.
Торецький напрямок. Окупанти здійснили 19 атак у районах Дружби, Диліївки, Курдюмівки та Торецька.
Покровський напрямок. Найінтенсивніший тиск - 65 штурмів. Бої тривали біля населених пунктів Зоря, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Єлизаветівка, Даченське, Котлине, Горіхове, Новосергіївка, Новомиколаївка, Муравка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка, а також у напрямках Яблунівки та Олексіївки.
Новопавлівський напрямок. За добу ворог здійснив 25 атак у районах Костянтинополя, Бурлацького, Новополя, Зеленого Поля та в напрямку Шевченка.
Оріхівський напрямок. Зафіксовано 11 атак біля Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Новоандріївки та Новоданилівки.
Сіверський напрямок. Активних наступальних дій з боку ворога не було.
Гуляйпільський напрямок. Окупанти не проводили наступу, проте здійснювали обстріли.
Придніпровський напрямок. Ситуація контрольована, ворог у наступ не переходив.
Курський напрямок: 32 штурми, 11 авіаударів, 273 обстріли (включно з РСЗВ)
Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.
Втрати Росії у війні
Нагдаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1050 осіб.
Також українські воїни знешкодили чотири танки, дві бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 65 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 52 одиниці автомобільної техніки окупантів.
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