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Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Среда 28 мая 2025 08:43
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Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 216 боестолкновений. Российские войска продолжают оказывать давление на восточном направлении, применяя ракеты, авиацию, дроны и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Атаки врага и авиаудары

Агрессор нанес 1 ракетный и 95 авиационных ударов, сбросив 161 управляемую авиабомбу. Кроме этого, применил 2672 дроны-камикадзе и совершил 4566 обстрелов по позициям украинских войск и гражданских объектах

Авиаударам подверглись населенные пункты:

  • Сумская область: Сумы, Петрушевка, Осоевка, Климентово
  • Донецкая область: Степановка
  • Запорожская область: Новодаровка, Гуляйполе, Каменское, Степногорск
  • Херсонская область: Львов

Ответ Сил обороны

Авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ поразили 9 районов скопления живой силы и техники врага, а также 2 важных объекта.

Ситуация на фронте

Харьковское направление. Противник совершил 9 атак в районах Волчанска, Западного, Строевки, Фиголевки и Долгенького.

Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Купянское направление. оккупанты атаковали 2 раза у населенного пункта Загрызово. Наступление остановлено.

Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Лиманское направление. Здесь зафиксировано 32 попытки штурма. Враг атаковал вблизи Серебрянского леса, Надежды, Новомихайловки, Редкодуба, Копанок, Катериновки, Ямполовки, Зеленой Долины, а также в направлениях Грековки, Григорьевки, Карповки и Нового Мира.

Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Краматорское направление. Произошло 11 боестолкновений. Россияне атаковали Часов Яр, Орехово-Васильевку и Белую Гору.

Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Торецкое направление. Оккупанты совершили 19 атак в районах Дружбы, Дилиевки, Курдюмовки и Торецка.

Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Покровское направление. самое интенсивное давление - 65 штурмов. Бои шли возле населенных пунктов Заря, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Зверево, Удачное, Елизаветовка, Даченское, Котлино, Ореховое, Новосергиевка, Новониколаевка, Муравка, Котляровка, Троицкое, Богдановка, Андреевка, а также в направлениях Яблоновки и Алексеевки.

Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Новопавловское направление. За сутки враг совершил 25 атак в районах Константинополя, Бурлацкого, Новополя, Зеленого Поля и в направлении Шевченко.

Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Ореховское направление. 11 атак зафиксировано возле Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Новоандреевки и Новоданиловки.

Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Северское направление. Активных наступательных действий со стороны врага не было.

Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Гуляйпольское направление. Оккупанты не проводили наступления, однако осуществляли обстрелы.

Приднепровское направление : Ситуация контролируемая, враг в наступление не переходил.

Враг атакует на девяти направлениях: Генштаб рассказал, где самые ожесточенные бои

Курское направление: 32 штурма, 11 авиаударов, 273 обстрела (включая РСЗО)

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования ударных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, две боевые бронированные машины, 18 артиллерийских систем, 65 беспилотников оперативно-тактического уровня и 52 единицы автомобильной техники оккупантов.

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