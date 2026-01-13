ua en ru
Враг атакует на 12 направлениях: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

Украина, Вторник 13 января 2026 16:41
Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте 13 января (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на 16:00 вторника, 13 января, на фронте состоялось 72 боевых столкновения. Самым горячим является Покровское направление, где оккупанты штурмовали позиции украинских защитников 28 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram.

От артиллерийских обстрелов врага пострадали районы населенных пунктов, в частности Кучеровка, Бачевск, Волфино, Суходол, Бессаловка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях оккупанты совершили 88 обстрелов, из которых восемь - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано три вражеских атаки в районах населенных пунктов Прилипка и Дегтярное. До сих пор продолжается один бой.

На Купянском направлении РФ дважды наступала в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении состоялось четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Колодязи и в сторону населенного пункта Липовое и Ставки.

На Славянском направлении враг совершил две атаки в районах населенных пунктов Дроновка и Федоровка.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две атаки в районе Ступочек и в сторону Приволья.

На Константиновском направлении отражено десять вражеских атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Бересток, Яблоновка и в сторону Софиевки. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Покровском направлении зафиксировано 28 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное и в сторону Филии и Новопавловки. Отбито 26 атак, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Александровском направлении украинские защитники отбили пять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Рыбное, Егоровка и Сладкое.

На Гуляйпольском направлении отражено восемь атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении по состоянию на сейчас вражеских атак не зафиксировано.

На Приднепровском направлении россияне совершили один штурм в районе Антоновского моста.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1220950 военных. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек.

