Ворог активно атакує на Покровському, Курахівському і Торецькому напрямках, - Генштаб

Ворожі обстріли

У відомстві поінформували, що протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 54 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 65 КАБ), використав для ураження 411 дронів-камікадзе.

Також оккупанти здійснили майже 3000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог вісім разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Всі атаки успішно відбиті захисниками України. За попередніми підрахунками, на даний час, втрати агресора за сьогодні складають 72 військових вбитими та пораненими, також воїни ЗСУ знищили три артилерійські системи, БМП, шість одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, а також пошкодили п’ять артилерійських систем і три автомобіля.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. Шість атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог атакував тринадцять разів в районах Макіївки, Невського, Торського та Тернів. Ще точаться чотири боєзіткнення, всі інші - воїни ЗСУ зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів в продовж дня безуспішно намагався прорвати українську оборону в районах Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. П’ять атак в районах Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового захлинулись. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали 18 атак противника поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка. 16 атак відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 22 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Наразі, 15 атак ворога відбито, сім боєзіткнень тривають.

"Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника в глиб української території. Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше двохсот окупантів, 73 з них - безповоротно. Знищено три бойових броньованих машини, три артилерійські системи, вісім автомобілів. Ще дві гармати, танк та шість автомобілів окупантів значно пошкоджен", - йдеться у повідомленні..

На Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував українські позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Чотири атаки неподалік Красногорівки тривають досі.

Шість разів окупанти безуспішно штурмували позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. На даний час триває одне боєзіткнення, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми агресора було відбито воїнами ЗСУ.



"Сьогодні, за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 110 окремої механізованої бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці", - додали у Генштабі ЗСУ.