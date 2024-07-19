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Враг активно атакует на Покровском, Кураховском и Торецком направлениях, - Генштаб

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 18 июля, на фронте в течение суток произошло 107 боевых столкновений. Горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском и Торецком направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В ведомстве проинформировали, что в течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 54 авиационных удара (задействовал, в частности, 65 КАБ), использовал для поражения 411 дронов-камикадзе.

Также оккупанты совершили около 3000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал неподалеку от Глубокого и Волчанска. Все атаки успешно отражены защитниками Украины. По предварительным подсчетам, в настоящее время потери агрессора за сегодня составляют 72 военных убитыми и ранеными, также воины ВСУ уничтожили три артиллерийские системы, БМП, шесть единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 11 БпЛА, а также повредили пять артиллерийских систем и три автомобиля.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку от Синьковки, Стельмаховки, Берестового и Песчаного. Шесть атак противника успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал тринадцать раз в районах Макеевки, Невского, Торского и Тернов. Еще ведутся четыре боестолкновения, все остальные - воины ВСУ остановили. Потери российских окупантов уточняются.

На Северском направлении враг пять раз в течение дня безуспешно пытался прорвать украинскую оборону в районах Переездного, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений. Пять атак в районах Ивановского, Часового Яра и в направлении Новомаркового захлебнулись. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении украинские войска отражали 18 атак противника вблизи Северного, Торецкого и Нью-Йорка. 16 атак отбито, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 22 раза пытались вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка. В настоящее время 15 атак врага отбито, семь боестолкновений продолжаются.

"Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника в глубь украинской территории. Противник несет значительные потери - по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более двухсот оккупантов, 73 из них - безвозвратно. Уничтожены три боевых бронированных машины, три артиллерии системы, восемь автомобилей. Еще две пушки, танк и шесть автомобилей оккупантов значительно повреждены", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг 14 раз атаковал украинские позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Прасковьевки. Четыре атаки неподалеку от Красногоровки продолжаются до сих пор.

Шесть раз оккупанты безуспешно штурмовали позиции ВСУ на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение, ситуация контролируемая.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма агрессора были отражены воинами ВСУ.

"Сегодня, за эффективную и профессиональную боевую работу следует отметить воинов 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, которые эффективно уничтожают врага, наносят ему непоправимые потери в живой силе и технике", - добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что преимущество России в использовании артиллерии сократилось. Об этом сообщил источник РБК-Украина в Генштабе ВСУ.

Как ранее мы писали, новости о сокращении разрыва использования боеприпасов появились на фоне начала передачи Украине снарядов в рамках чешской инициативы. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пока что доставлено 50 тысяч единиц.

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