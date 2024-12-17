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Ворог агітує дітей з інтернатів в окупації вступати до військових училищ, - ЦНС

Фото: подібний інцидент вже стався в окупованій частині Запорізької області (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

Ворог не полишає спроб спонукати молодь в окупації вступати до військових формувань. Зокрема, ворог агітує дітей, які без батьків, йти до військового училища у захопленому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, такий випадок вже стався на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Колаборанти запропонували вступати до військового закладу дітям з мелітопольського соціально-реабілітаційного центру.

У ЦНС додали, що Росія створила таку соціальну модель, де лише служіння очільнику країни та його війнам є шансом вийти за межі бідності. Зокрема, саме на це тиснуть окупанти в агітації підлітків.

В кінці публікації інформаційний ресурс закликав ігнорувати ініціативи ворогу і не марнувати своє життя в лавах російської армії.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що в окупованому Старобільську Луганської області окупанти організували пропагандистські рейди місцевими школами. Старшокласників агітували вступити до лав армії РФ.

Їм пропонували гроші та різні "соцпакети", але за умови, що вони зобов'язуються одразу після закінчення школи підписувати контракти Міноборони РФ.

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