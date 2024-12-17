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Враг агитирует детей из интернатов в оккупации поступать в военные училища, - ЦНС

Фото: подобный инцидент уже произошел в оккупированной части Запорожской области (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Эдуард Ткач

Враг не оставляет попыток побудить молодежь в оккупации вступать в военные формирования. В частности, враг агитирует детей, которые без родителей, идти в военное училище в захваченном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, такой случай уже произошел на временно оккупированной части Запорожской области. Коллаборанты предложили поступать в военное заведение детям из мелитопольского социально-реабилитационного центра.

В ЦНС добавили, что Россия создала такую социальную модель, где только служение главе страны и его войнам является шансом выйти за пределы бедности. В частности, именно на это давят оккупанты в агитации подростков.

В конце публикации информационный ресурс призвал игнорировать инициативы врага и не тратить свою жизнь в рядах российской армии.

 

Напомним, в октябре стало известно, что в оккупированном Старобельске Луганской области оккупанты организовали пропагандистские рейды по местным школам. Старшеклассников агитировали вступить в ряды армии РФ.

Им предлагали деньги и разные "соцпакеты", но при условии, что они обязуются сразу после окончания школы подписывать контракты Минобороны РФ.

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