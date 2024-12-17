Враг агитирует детей из интернатов в оккупации поступать в военные училища, - ЦНС

По данным информационного ресурса, такой случай уже произошел на временно оккупированной части Запорожской области. Коллаборанты предложили поступать в военное заведение детям из мелитопольского социально-реабилитационного центра.

В ЦНС добавили, что Россия создала такую социальную модель, где только служение главе страны и его войнам является шансом выйти за пределы бедности. В частности, именно на это давят оккупанты в агитации подростков.

В конце публикации информационный ресурс призвал игнорировать инициативы врага и не тратить свою жизнь в рядах российской армии.