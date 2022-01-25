На Яворивском полигоне произошел масштабный пожар

В понедельник вечером, 24 января, произошел пожар на территории Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области. Сгорели палатки медицинского пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС во Львовской области.

"24 января в 19:17 в с. Старичи Яворивского района на территории международного центра миротворчества и безопасности возник пожар 2 палаток на площади около 100 кв. В 20:14 пожар локализован, и в 20:55 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как стало известно, пожар тушили восемь пожарных и две единицы техники более полутора часов. Также привлекали спецтехнику военных.

Предварительно известно, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.