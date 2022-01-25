На Яворівському полігоні сталася масштабна пожежа

У понеділок ввечері, 24 січня, сталася пожежа на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області. Згоріли намети медичного пункту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Львівській області.
"24 січня о 19:17 у с.Старичі Яворівського району на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки виникла пожежа 2 наметів на площі близько 100 кв. о 20:14 пожежу локалізовано, та о 20:55 - ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Як стало відомо, пожежу гасили вісім пожежників і дві одиниці техніки понад півтори години. Також залучали спецтехніку військових.
Попередньо відомо, що жертв і постраждалих в результаті пожежі немає.
Нагадаємо, 22 січня в Харкові сталася пожежа в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.
Зазначимо, минулого тижня у Харкові сталася пожежа в університеті імені Каразіна.