Вопросы для всеукраинского референдума должен формулировать народ,- Стефанчук

По его убеждению, ни президент, ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров, ни Центральная избирательная комиссия не должны указывать людям, какие вопросы выносить на референдум.

"В первую очередь, закон о референдуме являются инструментом народовластия. Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей. В этом идеология закона", – сказал Стефанчук.

Он также отметил, что референдум будет проводиться исключительно согласно Конституции Украины.

"Если будут соблюдены все конституционные нормы, референдуму в Украине быть", – подчеркнул Стефанчук.

Ранее он сказал, что на всеукраинском референдуме возможно рассмотрение вопроса об изменении территории Украины. Однако речь идет только о ее увеличении.

Напомним, 8 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых 9 апреля Александр Данилюк, Алексей Резников, Тимофей Милованов и другие, будут обсуждать, имеет ли полномочия СНБО сразу на закрытие телеканалов, введение санкций против украинцев, борьбу с контрабандой и арест имущества даже без решения суда.

Также дают ответ на вопрос, смогут ли украинцы легализовать марихуану, разрешить двойное гражданство или принять решение о вступлении в НАТО благодаря закону о референдуме.



Напомним, в прошлом выпуске советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович высказался о провокациях со стороны РФ на украинской границе и на Донбассе.



Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали телефонного разговора между Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.



В том же выпуске Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об обострении ситуации на Донбассе и провокации на украинской границе.



А министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.



Кроме того, в эфире произошел спор между Алексеем Даниловым и Олегом Ляшко.