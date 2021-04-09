Изменение территории Украины. Стефанчук: на референдум можно выносить только увеличение

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на всеукраинском референдуме возможно рассмотрение вопроса об изменении территории Украины. Однако речь идет лишь об ее увеличении.

"Возможность изменять территорию Украины дает не закон, а Конституция Украины. Там четко сказано, что вопрос изменения территории - это вопрос референдума. Нарабатывая закон, мы не могли обойти статью 73 Конституции Украины. Но мы в законе о всеукраинском референдуме отметили, что можно рассматривать только вопрос увеличения территории", - заверил Стефанчук.

Он подчеркнул, что ни президент, ни Рада, ни Кабинет министров не будут диктовать людям, какие вопросы выносить на референдум.

"Если этот вопрос беспокоит людей, они сначала могут образовать инициативную группу. Эта инициативная группа должна собрать 3 млн подписей. И любой вопрос, который соответствует требованиям закона, может быть вынесен. Что важно - решение по нему будет обязательным для выполнения всеми органами власти", - заявил первый вице-спикер ВР.