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Изменение территории Украины. Стефанчук: на референдум можно выносить только увеличение

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 15:49
Изменение территории Украины. Стефанчук: на референдум можно выносить только увеличение Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на всеукраинском референдуме возможно рассмотрение вопроса об изменении территории Украины. Однако речь идет лишь об ее увеличении.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Возможность изменять территорию Украины дает не закон, а Конституция Украины. Там четко сказано, что вопрос изменения территории - это вопрос референдума. Нарабатывая закон, мы не могли обойти статью 73 Конституции Украины. Но мы в законе о всеукраинском референдуме отметили, что можно рассматривать только вопрос увеличения территории", - заверил Стефанчук.

Он подчеркнул, что ни президент, ни Рада, ни Кабинет министров не будут диктовать людям, какие вопросы выносить на референдум.

"Если этот вопрос беспокоит людей, они сначала могут образовать инициативную группу. Эта инициативная группа должна собрать 3 млн подписей. И любой вопрос, который соответствует требованиям закона, может быть вынесен. Что важно - решение по нему будет обязательным для выполнения всеми органами власти", - заявил первый вице-спикер ВР.

Напомним, 8 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

Как писало РБК-Украина, в Украине также хотят разрешить проведение местных референдумов. Законопроект о местном референдуме зарегистрировали в парламенте в конце марта.

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Новости Украины Политика референдум Верховная Рада Руслан Стефанчук
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