Вопросы для всеукраинского референдума должен формулировать народ,- Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вопрос для референдума должен формулировать народ. По его словам, это инструмент народовластия.

Об этом Стефанчук сказал в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера"

По его убеждению, ни президент, ни Верховная Рада, ни Кабинет Министров, ни Центральная избирательная комиссия не должны указывать людям, какие вопросы выносить на референдум.

"В первую очередь, закон о референдуме являются инструментом народовластия. Народ сам должен формулировать вопросы для референдума, исходя из своих потребностей. В этом идеология закона", – сказал Стефанчук.

Он также отметил, что референдум будет проводиться исключительно согласно Конституции Украины.

"Если будут соблюдены все конституционные нормы, референдуму в Украине быть", – подчеркнул Стефанчук.

Ранее он сказал, что на всеукраинском референдуме возможно рассмотрение вопроса об изменении территории Украины. Однако речь идет только о ее увеличении.

Напомним, 8 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых 9 апреля Александр Данилюк, Алексей Резников, Тимофей Милованов и другие, будут обсуждать, имеет ли полномочия СНБО сразу на закрытие телеканалов, введение санкций против украинцев, борьбу с контрабандой и арест имущества даже без решения суда.

Также дают ответ на вопрос, смогут ли украинцы легализовать марихуану, разрешить двойное гражданство или принять решение о вступлении в НАТО благодаря закону о референдуме.



Напомним, в прошлом выпуске советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович высказался о провокациях со стороны РФ на украинской границе и на Донбассе.



Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал детали телефонного разговора между Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.



В том же выпуске Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об обострении ситуации на Донбассе и провокации на украинской границе.



А министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.



Кроме того, в эфире произошел спор между Алексеем Даниловым и Олегом Ляшко.