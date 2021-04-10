Питання для всеукраїнського референдуму має формулювати народ,- Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що питання для всеукраїнського референдуму має формулювати народ. За його словами, це інструмент народовладдя.

Про це Стефанчук сказав в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

На його переконання, ні президент, ні Верховна Рада, ні Кабінет Міністрів, ні Центральна виборча комісія не мають вказувати людям, які питання виносити на референдум.

"У першу чергу, закон про референдум є інструментом народовладдя. Народ сам має формулювати питання для референдуму, виходячи зі своїх потреб. У цьому ідеологія закону", – сказав Стефанчук.

Він також наголосив, що референдум проводитиметься виключно за Конституцією України.

"Якщо будуть дотримані всі конституційні норми, референдуму в Україні бути", – підкреслив Стефанчук.

Раніше він сказав, що на всеукраїнському референдумі можливий розгляд питання про зміну території України. Однак йдеться лише про її збільшення.

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти і гості студії, серед яких 9 квітня Олександр Данилюк, Олексій Резніков, Тимофій Милованов та інші, обговорюватимуть, чи має РНБО повноваження одразу на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою та арешт майна навіть без рішення суду.

Також дають відповідь на питання, чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або ухвалити рішення щодо вступу до НАТО завдяки закону про референдум.



Нагадаємо, у минулому випуску радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович висловився про провокації з боку РФ на українському кордоні та на Донбасі.



Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів деталі телефонної розмови між Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.



У тому ж випуску Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про загострення ситуації на Донбасі та провокації на українському кордоні.



А міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.



Крім того, у ефірі сталася суперечка між Олексієм Даніловим та Олегом Ляшком.