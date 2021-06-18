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Вопросы к правительству и возобновление работы ВККС: повестка дня Рады

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Пятница 18 июня 2021 08:59
Вопросы к правительству и возобновление работы ВККС: повестка дня Рады Фото: в Раде сегодня планируется час вопросов к правительству (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Верховной раде 18 июня запланирован час вопросов к правительству. После чего нардепы собираются рассмотреть ряд законопроектов.

Об этом речь идет в повестке дня Рады.

После вопросов чиновникам, министр финансов Сергей Марченко представит отчет о выполнении закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год"

Далее планируется рассмотрение ряда законопроектов:

второе чтение

  • 3711-д - проект закона О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
  • 4364 - проект Закона о платежных услугах (второе чтение)
  • 4555 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц
  • 3205-2 - проект Закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
  • 2234-проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования

первое чтение

  • 5475 - проект закона Об Уполномоченном по медицинским вопросам
  • 3715 - проект Закона о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичные закупки" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок)
  • 5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований
  • 5270 - проект закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов.

Ранее комитет Рады решил, что закон Зеленского об олигархах требует доработки.

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