Вопросы к правительству и возобновление работы ВККС: повестка дня Рады
Фото: в Раде сегодня планируется час вопросов к правительству (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Верховной раде 18 июня запланирован час вопросов к правительству. После чего нардепы собираются рассмотреть ряд законопроектов.
Об этом речь идет в повестке дня Рады.
После вопросов чиновникам, министр финансов Сергей Марченко представит отчет о выполнении закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год"
Далее планируется рассмотрение ряда законопроектов:
второе чтение
- 3711-д - проект закона О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
- 4364 - проект Закона о платежных услугах (второе чтение)
- 4555 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц
- 3205-2 - проект Закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве
- 2234-проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования
первое чтение
- 5475 - проект закона Об Уполномоченном по медицинским вопросам
- 3715 - проект Закона о внесении изменений в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичные закупки" (об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок)
- 5305 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Государственного бюро расследований
- 5270 - проект закона О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно особенностей налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов.
Ранее комитет Рады решил, что закон Зеленского об олигархах требует доработки.